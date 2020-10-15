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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 16:14
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    • 15.10.2020 16:30
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    'de pandemi depremi: maaşı başvuruları zirve yaptı!

    'de ilk kez maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti. Analistler, maaşı başvurularındaki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işgücü piyasasına kalıcı zarar verebileceği korkusunu artırdığına işaret etti. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin içinde bulunduğu bu kriz, ülkemizde kuru üzerinden algı operasyonu yapan felaket tellallarının haksız saldırılarını bir kez kanıtlamış oldu.

    AA
    ABD'de işsizlik krizi

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 53 bin kişi artarak 898 bine yükseldi.



    Piyasa beklentisinin aksine artış gösteren verinin, söz konusu dönemde 825 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 840 binden 845 bine revize edildi.



    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 866 bin 250'ye çıktı.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 3 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 165 bin azalarak 10 milyon 18 bine düştü.



    Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işgücü piyasasına kalıcı zarar verebileceği korkusunu artırdığına işaret etti.



    PANDEMİDE SINIFTA KALDILAR
    Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü köşe yazısında ABD'nin yaşadığı zor günleri kaleme almıştı.

    Tezel'in yazısından ilgili kısımlar şöyle:

    ABD'de bulunan Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için kasıtlı olarak koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. ABD'de yerel kan bankaları, koronavirüs antikorları içeren her plazma bağışına 200 dolara kadar ücret ödüyor. Döviz kurlarında manipülasyon yaparak Türkiye'yi hizaya getireceğini sanan süper güç ABD'deki gençlerinin düştüğü duruma bakar mısınız?
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    Haberler Ekonomi ABD'de pandemi depremi: İşsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı!