Bitcoin ne kadar oldu? Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle bitcoindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Artan Covid-19 vakaları ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesi üzerine küresel hisse senedi borsalarında yaşanan düşüşler, kripto para piyasalarını da etkiledi. İşte bitcoin fiyatlarında son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yalnızca iki saat içinde yüzde 2.3 düşerek 11.280 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 11,300 doların üzerine döndü. Bitcoin son 24 saatte 0.35 düşüşle 11,340 dolara ve birimin piyasa hacmi de 210 milyar dolara geriledi.