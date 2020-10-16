3.600 GÜN GEREKİR

- Eşim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 01.12.1985. Ağustos sonu itibariyle 1391 günü var. 2 çocuk sahibiyiz ve daha doğum borçlanması yapmadık. Bu şartlarda ne zaman ve kaç gün ile emekli olabilir? Nazım YONTAR

Eşinizin tam emeklilik için şartları 20 yıl 42 yaş ve 5075 gün. Yaş ve yılı tamam, ancak primi 2 çocuk 1985'ten sonra doğmuşsa borçlanıp 1440 gün kazanabilirsiniz.

Çalışıp primi 5075'e tamamlarsa hemen emekli olur. Bu imkan yoksa primi 3600 güne tamamladığınızda ise 58 yaşında emekli olur. Kısmi emeklilikte maalesef yaş kademeli olarak artıyor. Yaşını da 3.600 günü tamamladığınız tarih belirliyor.

HİZMET TESPİTİ GEREKİR

- 1979 Mart doğumluyum. 1992 ve 1993'te sanayi sitesinde 3 er ay çalışmışlığım var. Ama herhangi bir prim ve sigorta girişi yok. Ama çalıştığımı ispatlayabilirim. Sigorta girişi staj 1995. Normal olarak da 1996. Yasal yollara başvursam 1992-93 girişim kabul edilir mi? Enis DALKIRAN

Bahse ttiğiniz 1992 ve 1993 yılında fiilen çalışmışlığımız varsa bu yıllar için hizmet tespiti isteyebilirsiniz. Ancak burada bir zaman aşımı olabilir. SGK'ya öncelikle hizmet tespit dilekçesi verilerek bu çalıştığınız dönemin sigorta kapsamına alınmasını talep edin. Bu yılları saydıramazsanız staj girişiniz de emeklilik hesabında kullanılmadığından sizin emekliliğiniz 1996'daki girişinize göre yapılacak.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

- 20 Mart 1960 doğumluyum. Sigortaya giriş tarihim 08.06.2001. Ne zaman emekli olurum? Ramiz UĞURLU

Sigortalı olarak çalışmaya çok geç başlamışsınız. Bu yüzden de emekliliğiniz biraz geç olacak. İşe giriş tarihinize göre 7 bin gün prim ödemeniz gerekiyor. Emeklilik için yaş şartınız ise 60 olacak.

49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz

SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN

Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir

01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. Z. YILLAR

Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.



20.03.1984 doğumluyum. İşe giriş tarihim 15.06.1999, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilirim? N. AYDIN

25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 20.03.2042 tarihine kadar 5975 prim günü tamamlamanız gerekmektedir. Primlerinizi yüksek ödemeniz yüksek emekli aylığı almanız demektir.



20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. K. YILDIZ

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

Askerliği işe girişten önce yaptıysanız en az 9 aylık askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup 56 yaşınızın dolacağı 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.