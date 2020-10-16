Milyonlarca emekli bu yıl gelecek olan zam haberine kilitlenmişti. Bildiğimiz gibi emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayında ücretlerine zam alıyor. Ücretlere yapılacak zamlarda belirleyici olan ise enflasyon sayıları oluyor. Tüm emekliler emekli zammının ne kadar olacağını, bayram ikramiyelerinin sürüp sürmeyeceğini ve ek kaynak ayrılıp bölmeyeceğini merak ediyordu. Hükümet, salgınla gayret sürecinde öğrenciden, emekliye, iş arayandan yatırımcıya, çiftçiden hakikat sektöre kadar tüm kesimleri gözeten yardım adımlarını sürdürürken; 2021- 2023 bütçesinde aslan hisseyi çalışma yaşamı ve sosyal güvenliğe parçaladı. İşte ilgili son dakika haberleri