Milyonlarca emekli bu yıl gelecek olan zam haberine kilitlenmişti. Bildiğimiz gibi emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayında ücretlerine zam alıyor. Ücretlere yapılacak zamlarda belirleyici olan ise enflasyon sayıları oluyor. Tüm emekliler emekli zammının ne kadar olacağını, bayram ikramiyelerinin sürüp sürmeyeceğini ve ek kaynak ayrılıp bölmeyeceğini merak ediyordu. Hükümet, salgınla gayret sürecinde öğrenciden, emekliye, iş arayandan yatırımcıya, çiftçiden hakikat sektöre kadar tüm kesimleri gözeten yardım adımlarını sürdürürken; 2021- 2023 bütçesinde aslan hisseyi çalışma yaşamı ve sosyal güvenliğe parçaladı. İşte ilgili son dakika haberleri
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SÜRECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü.
EMEKLİYE TOPLU SÖZLEŞME
Bütçede memur maaşlarında yapılan artışların emekli aylık ve ikramiyelerinde oluşturacağı artışlar, dini bayramlarda verilen ikramiyeler de yer aldı.
Son yıllarda hayata geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. Emeklilerin de bazı talepleri bulunuyor. Bunlar arasında, 'eşit zam' formülü yer alıyor.
İYİLEŞTİRME İMKANI
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.
ZAM VE FARK
Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.