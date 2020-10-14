Son dakika: Başkan Erdoğan: Fatih sondaj gemimize giderek yeni rezerv miktarını açıklayacağız

YENİ MÜJDEYİ AÇIKLIYORUZ

Suriye'de yeni insani trajedilere izin vermeyeceğimiz, sınır güvenliğinde geri adım atmayacağımızı dile getirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmeyen hiçbir planın hayata geçme fırsatı olmadığını gösterdik. Yavuz gemimiz bakım için limana yanaştı. Bu gemimizin güvenliğini donanmamız sağlıyor. Oruç Reis gemimiz de bakım çalışmalarının ardından Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayrettin Paşa da çalışmalarına devam ediyor. AB ve NATO'da yürütülen görüşmelerde sözlerini tutmayan Yunanistan ve Rum kesimine hak ettikleri cevabı sahada vermeyi sürdüreceğiz. Son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı.



İnşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği doğalgaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

EKONOMİK VERİLER

Küresel ekonomi değerlendirmeleri Türkiye'nin dünyadaki pastadan aldığı payın yükseldiğini vurguluyor. AB içinde üretim ve tedarik konusunda hızlı bir yükselişe geçmiş bulunuyoruz. AB ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede neticelendirerek, bu olumlu grafiği iyileştireceğiz.

Ülkemizde kimi salgın tedbirlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını unutuyor değiliz. Milletimizin derdi bizim de derdimizdir. Herhangi bir yerde, herhangi bir vatandaşımızın işiyle, aşıyla, eğitimiyle, güvenliğiyle ilgili endişesi varsa bunu gidermek boynumuzun borcudur. Salgının kontrol altına alınmasıyla sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Ülkenin ve milletin ortak çıkarları konusunda biraz feraset, biraz ahlak, biraz akıl beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arkasında, hasımların diz dibinde yer almaya siyaset diyemeyiz. Milletimiz buna bir isim vermiştir. Muhalefet adına konuşanların çoğu zaman hezeyana varan açıklamalarına gerektiğinde zaten cevap veriyor. Meydanı ülkenin istikrarını bozmak, kaostan istifade etmek isteyenlere bırakmayacağız. Sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Ülkemiz siyaseti geleceğinde, karşımızdakilerin ne dediği, ne yaptığından ziyade bizim duruşumuzdur. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğa uygun şekilde mücadele vermek zorundayız.

KONGRE SÜRECİ

Kongre sürecimizi de bu hakikate uygun şekilde yürütüyoruz. İl kongrelerimize de başlıyoruz. Haftasonu Şırnak'ta olacağım. Ardından Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kahramanmaraş ve Kocaeli il kongrelerinde milletimizle kucaklaşacağız. 3 Kasım'da 1 milyon yeni üye kampanyamızı 81 ilde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracağız. Ankara'daki bu programda 7 ilimize de canlı bağlantı yapacağız. Akraba, aşiret değil. Geniş kapsamlı yaklaşımla, kucaklayıcı anlayışla teşkilatımızı oluşturmamız lazım. Sizlerden bu anlayışla bakmanızı istirham ediyorum.