



Pandemide tarımsal üretimin durmadığına dikkat çeken Pakdemirli, "Birçok sektörün küçüldüğü dönemde ikinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 4 büyüdü. 22 milyar liralık destek paketi vardı, yüzde 80'ini ilk 6 aylık dönemde ödedik" dedi. "Pandemide üreticiye desteği kesmedik" diyen Pakdemirli, tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası olduğunu kaydetti. Üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini belirten Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı'nın 5.5 ayda cirosunun 120 milyon liraya ulaştığını söyledi. Pakdemirli, 11 bin 552 projeye 3.1 milyar lira hibe verdiklerini ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. 2 bin liranın altında destek alan üretici kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "İlk sene 2 bin liranın altında destek alanlar bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik" dedi.



DÜNYAYA ROL MODEL OLACAK

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, zirvenin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne denk geldiğini belirterek, "Tüm kadın çiftçilerimiz için kutlu olmasını diliyoruz. Tarım Bakanlığımız'ın dünyaya rol model olacak projesi 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık', projemizin ana temalarını oluşturdu. Gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.