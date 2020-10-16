Ziraat Bankası ihtiyaç için 1.32, konut için 1.29 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sağlıyor. Vakıfbank ise ihtiyaç için 1.34 oran, taşıt için 1.25 oran ve konut için de 1.29 oran sağlıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. İşte ilgili son dakika haberleri
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Güncel kredi faiz oranları konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri açısından merak ediliyor. Halkbank müşterilerine ihtiyaç için 1.31, konut için 0.99 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankası ise ihtiyaç için 1.32, konut için 1.29 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sağlıyor. Aynı zamanda İş Bankası kredi faizleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İş Bankası ihtiyaç için 1.30 oran, konut için 1.25 oran ve taşıt için de 1.30 oran sunuyor. Konut kredisi faizleri 2020 güncel rakamları Vakıfbank için de belli oldu. Vakıfbank ihtiyaç için 1.34 oran, taşıt için 1.25 oran ve konut için de 1.29 oran sağlıyor.
Konut kredisi faiz oranları İNG Bank ve Denizbank için de merak ediliyor. İNG ihtiyaç için 1.19, konut için 1.24 oran ve taşıt için de 1.17 oran veriyor. Denizbank ise ihtiyaç için 1.76 oran, konut için 1.34 oran ve taşıt için de 1.41 oran sunuyor. Bankaların kredi faiz oranlarıyla ve kredi koşullarıyla ilgili olarak detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor. Bankalar, müşterilere özel kampanyalar ve fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle vatandaşların durumlarına göre alabilecekleri kredi tutarları, faiz oranları, şartları ve vadeleri değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla en detaylı ve sağlıklı bilgi için bankalarla iletişime geçiliyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu'nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023'e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.
VATANDAŞ HESAPLI KONUTU SEÇİYOR
Bu yaz gayrimenkul sektörü hareketli günler geçirdi. Bu canlılık içerisinde Türkiye'de en çok 400 bin-800 bin lira arasında gayrimenkul alımı gerçekleşti. 1 milyon lira ve üzeri fiyatlı gayrimenkuller ise bu yıl pek ilgi görmedi...
Vatandaş hesaplı konutu seçiyor
Bu yılın ilk 6 ayı boyunca en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Konya takip etti. 95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da 68 bin 231 konut el değiştirirken, bu satışların büyük çoğunluğunu 2+1, 3+1 dairelerle fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkuller oluşturdu. Bu fiyat aralığında geniş seçenekler sunan Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgeleri yoğun ilgi gördü.