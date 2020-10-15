Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde online gerçekleştirilen "Ortak Paylaşım Forumu 2020" toplantısında, salgın sürecinde çalışma hayatında birçok tedbirin hayata geçirildiğini, salgın başlamadan çok daha önce olası bir duruma hazırlıklı olunduğunu anlattı.

Selçuk, "Bizim çok kapsamlı ve çok geniş bir genel sağlık sigortamız var. Türkiye'de bu sayede nüfusumuzun yüzde 99'u bu kapsama alanında. Ayrıca geniş bir sağlık alt yapımız var. Salgın başlamadan bizim alt yapı anlamında ve sağlık sigortacılığı anlamında çalışmalarımız hazırlıklıydı." ifadelerini kullandı.