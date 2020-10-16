Türkiye Bankalar Birliği, 1958'de kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TBB'nin yönetim merkezi İstanbul'dadır. TBB, kredi üst limiti 40 milyon lira olan Turizm Destek Paketi'nin uygulanmaya başlanacağını açıkladı. İşte ilgili son dakika haberleri
"T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredisağlanacaktır.
"Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeliolacaktır.
"Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.
"Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır."
TBB açıklamasında, Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar da şöyle sıralandı: Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.
Türkiye Bankalar Birliği Kuruluş Tarihi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1958 yılında kurulmuştur.
Türkiye Bankalar Birliği Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü
Bankacılık Kanunu'nun 79 uncu maddesi hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin yönetim merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.