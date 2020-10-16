Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 65 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 azalarak 150 milyon 314 bin 38 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 318 lira 65 kuruş, en düşük 07.00'de 224 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 434 lira 57 kuruş, en düşük 267 lira 8 kuruştan işlem gördü.