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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 15:05
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    • 16.10.2020 15:05
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    Bal ından 18 milyon dolarlık gelir

    'den yılın 9 ayında 45 ülkeye 18 milyon 196 bin 233 dolarlık bal satıldı. Doğu Karadeniz çılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Eylül 2020'de 4 bin 101 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 18 milyon 196 bin 233 dolar kazanç sağlandı.

    AA
    Bal ihracatından 18 milyon dolarlık gelir

    Geçen yılın aynı döneminde de 3 bin 556 ton bal ından 15 milyon 672 bin 422 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 16 arttı.

    ALMANYA'YA İHRACATTA DA YÜZDE 30 ARTIŞ
    , ve en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu.

    'den Almanya'ya 9 ayda 1587 ton bal ihracatı karşılığında 6 milyon 72 bin 252 dolar gelir sağlandı.

    Geçen yılın aynı döneminde Almanya'ya 1255 ton bal ihraç edilerek 4 milyon 658 bin 727 dolar kazanılmıştı. Böylece Almanya'ya yapılan bal ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 30 arttı.

    Almanya'yı 3 milyon 709 bin 832 dolarlık ihracatla ABD, 2 milyon 859 bin 939 dolarlık ihracatla Suudi Arabistan takip etti.

    Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Polonya, , Bangladeş, , Cibuti, , , , Panama, Cape Verde, Cumhuriyeti ve Gine de Türkiye'den bal satın alan 45 ülke arasında yer aldı.

    DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, son yıllarda Türk balının markalı ürün haline getirilmesi ve kalitesinin güvence altına alınmasıyla ihracatının arttığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

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    Haberler Ekonomi Bal ihracatından 18 milyon dolarlık gelir