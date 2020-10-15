Son günlerde çalışanlardan, özellikle de asgari ücretli çalışanlardan, çokça soru alıyorum. Maaşlarında düşüş olup olmayacağını merak ediyorlar. Hatta okuyucular, 'kimileri eylül ayından itibaren maaşların düşeceğini söylüyor, kimileri de düşmeyecek, elinize aynı maaş geçecek diyor, kafamız karıştı, hangisi doğru?' diye soruyor. Yıl sonlarında vergi dilimi arttıkça tüm çalışanların maaşları da azalıyor ki, buna sayıları 10 milyonu bulan asgari ücretli çalışanlar da dahil. Malum, çalışanlardan gelir vergisi alınıyor ve gelir vergisi de çalışanın bir yıl içindeki kazancı üzerinden hesaplanıyor. Peki asgari ücretlinin maaşı düşecek mi? 2020 vergi kesintisi kalktı mı? İşte ilgili son dakika haberleri
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?
Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor. 2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu yıl 1 Ocak ayı itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret zammı tekrar gündem oldu..
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
400 LİRA DESTEK VERİLECEK
Asgari ücretli çalışanın maaşından eylül ayına kadar yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılıyor, eylül ayından itibaren de vergi dilimi değişiyor, ekim ayından itibaren de yüzde 20'lik vergi dilimine giriliyor ve maaşlardan bu oranda kesinti yapılıyor. Bugün uygulanan asgari ücret brüt 2.943 lira, buna asgari geçim indirimi (AGİ) dahil ve çalışanın eline de net 2.324 lira geçiyor. Detaylarla kafanızı karıştırmayacağım, eylül ayına kadar asgari ücretliden 375 lira gelir vergisi kesiliyor. Ekim ayından itibaren de gelir vergisi oranı yüzde 20 uygulanacağından asgari ücretli bir çalışandan kesilecek vergi oranı 500 lira olacak; haliyle çalışanın eline geçecek maaş da düşecek.
Ancak, asgari ücretlinin endişe etmesine gerek yok, çünkü bu durum maaşlara yansımayacak. Geçtiğimiz yıllarda düzenleme yapılarak, gelir vergisi oranlarından asgari ücretli çalışanların etkilenmemesi sağlandı ve çalışanların sene başında aldıkları maaşı senenin sonlarında alabilmeleri için AGİ desteği ödenmesine karar verildi. Bu kapsamda da asgari ücretli çalışana eylül ayına 25 lira, ekim-kasım-aralık aylarında da 125'er lira AGİ ödenecek, çalışana sene sonuna kadar toplamda 400 lira AGİ desteği sağlanacak; böylece maaşlar düşmeyecek, asgari ücretli 2.324 lira almaya devam edecek.
KİMLERİN MAAŞI AZALACAK?
Tabi bu durum, bekar çalışanlar için geçerli. Bekar asgari ücretli çalışanlar 220 lira AGİ alırken, eşi çalışmayıp bir çocuklu olana 298 lira, iki çocuklu olana 331 lira, üç çocuklu olana 375 lira AGİ ödeniyor. Bu durumda eşi çalışmayan bir çocuklu kişinin eline 2.401 lira, 2 çocuklu kişinin 2.435 lira, üç çocuklu olan kişinin eline 2.479 lira geçiyor.
Haliyle bu durumda olan asgari ücretli çalışanın geliri de bekar çalışana göre yüksek olduğundan, yüzde 20'lik gelir vergisi oranından etkileniyor. Bu da şu anlama geliyor ki, ekim-kasım-aralık aylarında bu çalışanların maaşlarında azalma olacak. Ancak bu azalma 2.324 liradan aşağı düşmeyecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR ETKİLENMEYECEK
Yine okuyuculardan çokça gelen sorular arasında kısa çalışma ödeneği alanların durumunun ne olacağı geliyor. Kısa çalışma ödeneğinde, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkat alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı ödeniyor. Buna göre, şirket faaliyetini tamamen durdurmuşsa bile asgari ücretli bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı 1.579 lira. Aynı şekilde şirket yarı çalışsa da bu durumda olan asgari ücretli vergi dilimine girmediğinden herhangi bir etkilenme olmayacak.
2020 VERGİ KESİNTİSİ NE KADAR?
Bir asgari ücretli, 9 ayda 21 bin 6 TL kazanır. 10 'uncu ayda ise toplam kazanç 23 bin 340 TL olur ve asgari ücretli, 22 bin liradan fazla kazandığı için yüzde 20 'lik vergi dilimine girer. Bununla birlikte son 3 ayda yüzde 20 'lik kesinti olur.
Asgari Ücretli bir vatandaşın 21 bin TL kazandığı 9 ay sonrası gelen 10. 11. ve 12. aylar Yüzde 15 olan gelir vergisi Yüzde 20'e çıkartılıyor. Bir çok kesim Asgari Ücretliden vergi alınmasın söylentileri de bu haber sonrası gerçekleşebileceğini sizlere aktaralım. Ancak şu an müjdesi 22 Bin TL ve 49 Bin TL arasında gelire alınan Yüzde 20 gelir vergisinin alınmayacağını söyleyelim. Eylül ayında 25 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayında alınacak 125 TL birlikte toplam 400 TL ödeme cepte kalacak.
Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
2020 VERGİ DİLİMİ HESAPLAMASI
Gelir vergisi tarifesi iki türlü uygulanır. Bunlar; ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesidir.
Ücret harici için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:
22.000 TL'ye kadar %15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası %27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası %40
Ücretliler için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:
Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15
Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20
Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27
Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35
Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.
Normal şartlarda belirlenen vergi dilimlerine göre asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisi 2020 yılında, işçinin ücreti dışında başka ek geliri yok ise Eylül ayına kadar %15 oranında olacaktır. Eylül'den sonra ise vergi dilimi bir üst tarifeye geçerek devlet tarafından kesilir.
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret bir kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işçiye verilen en düşük maaştır.
KAYNAK: Noyan Doğan