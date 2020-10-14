Başvurana geri ödemesiz 2 bin 135 TL! Emekli olmayanlara müjde! Başvurular bitmeden hemen yararlanın! İşte ayrıntılar

65 Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

65 yaş üzeri aylığı alabilmek için kişilerin SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden bir sosyal güvenceye sahip olmaması gerekmektedir. Aylık almak için kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Aylık gelir incelemesinde kişinin eline geçen gelirin asgari ücretin 3'te 1'i oranından az olması da gerekmektedir. Kişinin yardıma ihtiyaç duyması ve düzenli bir gelirinin olmaması gerekmektedir.