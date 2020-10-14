Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9330 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,9310 liradan alınan dolar, 7,9330 liradan satılıyor. 9,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3160 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3110 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE AÇILDI
New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 28.731,30 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 3.516,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kazançla 11.516,90 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve ekonomik destek paketi belirsizliğinin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.
ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.
Goldman Sachs'ın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolara çıktı.
Bank of America'nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 4,9 milyar dolar olurken, Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 56 azalarak 2,04 milyar dolara geriledi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,4 arttı.
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 354 milyon 678 bin 867,06 lira, işlem miktarı ise 2.867,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 600 bin 977,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE İNGİLTERE HARİÇ DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.000 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.987 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.938 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 gerileyişle 6.855 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.547 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1738'den işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'de görüşülmekte olan teşvik yasasına ilişkin olumsuz haber akışıyla satıcılı bir seyir izlediğini bildirdi.
Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artışa yönelik alınan bölgesel önlemlerin de ekonomik gidişatı olumsuz etkilemesinin olası olduğunu belirten analistler, Brexit görüşmelerinin de tedirginliği artıran ana etkenlerden olmaya devam ettiğini söyledi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışıyla negatif bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Dün ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemelerine ara verdiğini duyururken, salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
Aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz haber akışının yanı sıra ABD'de teşvik paketine yönelik belirsizliklerin de sürmesi, pay piyasalarında risk iştahını azalttı.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,5 değer kaybederek 3.342 puan oldu.
Japonya'da bugün açıklanan ağustos ayı sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi, pozitif ayrışarak günü yüzde 0,1 artışla 23.627 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 105,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Güney Kore Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 0,5 ile rekor düşük düzeyde tutmasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 2.380 puandan günü kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 40.439 puanda seyrederken, dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 24.640 puanla pazartesi günkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.