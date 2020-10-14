Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9330 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,9310 liradan alınan dolar, 7,9330 liradan satılıyor. 9,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3160 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3110 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?