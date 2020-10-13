TOKİ başkanlığı 23 farklı il için iş yeri satışlarına açık satış metotları ile devam ediyor. Kolay ödeme alternatiflerinin beraberinde yalnızca 10 000 peşinat ile 23 il için işletmeler satışları hakkında ayrıntılar da TOKİ internet sitesinde duyuruldu. Başvuru işlemleri için yalnızca anlaşmalı olan iki kamu bankası devrede olacak. Ekim ayı için TOKİ iş yeri satış kampanyaları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Açık satış beraberinde açık arttırma metotları ile satışların devam edeceği işletmelerin beraberinde konut satışları da bulunuyor. Sadece 10 000 TL peşinat vererek 120 - 180 ve 240 ay taksit ile hem iş yeri hem de konut satışları son hızı ile devam ediyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
TOKİ'den iş yeri satışları son hızı ile devam ediyor....
TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde web sitesinde yayına alınan iş yeri satış ilanları; açık arttırma ya da açık satış yöntemleri ile devam edecek. Bir yandan konut bir yandan da iş yeri satışları devam ediyor. Belirlenen ihale tarihlerine göre başvuru süreçleri devam edecek. İş yeri ya da konut için kim daha yüksek teklif verirse o vatandaşların alma hakları daha yüksek olacak. Bir yandan da 10 bin TL'ye varan peşinatların ardından 120 - 180 ve 240 ay taksitli olarak ödeme planları yapılacak. Peşinat olarak sadece yüzde on oranları ile işlemler yapılacak. TOKİ aracılığı ile hız kesmeden konut ve iş yerleri satışa devam ediyor.
İş yerinin olduğu iller;
Adana,
Ağrı,
Aksaray,
Amasya,
Ankara,
Bitlis,
Burdur,
Bursa,
Çorum,
Denizli,
Gaziantep,
Isparta,
Karabük,
Kahramanmaraş,
Kayseri,
Kırşehir,
Konya,
Niğde,
Rize,
Siirt,
Şanlıurfa,
Trabzon,
Uşak illeri olarak da iş yeri satışları için belirlendi.
TOKİ iş yeri satış başvuruları nasıl olacak?
Halkbank ve Ziraat bankası TOKİ ile anlaşmalı olarak yürütülen işler için banka şubelerinde yer alan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvuruda bulunabilecek. İhale süreçleri için son tarih olarak ise sadece 14 ekim 11.00 belirlendi. Başvuru süreçleri bu zamana kadar yapılması gerekiyor.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;
Kimlik fotokopisi
Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi
Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.
Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.