"Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Zaman zaman tedarik dar boğazı da olabiliyor."

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine eklerken, yıllık 20 milyon dolar ithalatın bu şekilde önleneceğini ifade etti.