İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam! 200 ve 240 gram ekmek fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da fırıncıların, maliyetlerindeki fahiş artışları gerekçe göstererek 2019 Aralık'tan bu yana talep ettikleri ekmek zammı, 2020 Eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. Buna göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi.

HER İLÇEDE FİYAT FARKLI FARKLI

Vatan'ın haberine göre İTO'da zam kararı yeni kabul edilse de İstanbul'da bazı ilçe ve semlerde zamlı tarifenin iki haftadır uygulandığı ortaya çıktı. 200 gram ekmeğin 1.50 TL'den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in tamamında, Üsküdar ve Maltepe'nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL'den satılıyor.