TOKİ; Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi amacıyla uygun evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada birçok şehirde konutların tamamlandığını ve satışların önümüzdeki günlerde yapılacağına yer verildi.