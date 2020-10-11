TOKİ; Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi amacıyla uygun evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada birçok şehirde konutların tamamlandığını ve satışların önümüzdeki günlerde yapılacağına yer verildi.
AYDA 452 TL TAKSİTLE
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
BAŞVURU
TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI