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    • 18.10.2020 11:12
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    'den ayda çok cüzzi taksitlerle evler satılıyor! Dar gelirli ve asgari ücretliler...

    tarafından yapılan son dakika açıklamasında 23 şehirde bulunan evlerde satışların başladığı , dar gelirli vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi. TOKI kura sırasından evin size çıkması durumunda size verilen tarihlerde kura sırasında belirlenen konut için peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev müjdesi! Dar gelirli ve asgari ücretliler...

    TOKİ; Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi amacıyla uygun evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada birçok şehirde konutların tamamlandığını ve satışların önümüzdeki günlerde yapılacağına yer verildi.

    AYDA 452 TL TAKSİTLE

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    BAŞVURU

    TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.

    https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama

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    Haberler Ekonomi TOKİ'den ayda çok cüzzi taksitlerle evler satılıyor! Dar gelirli ve asgari ücretliler...