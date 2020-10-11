SGK ve Bağkur'lu emekliye zam geliyor mu? Ülkemizde emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Promosyon ve bayram ikramiyesi gibi ek gelir imkanları sağlanırken; taban aylık ödemeleri de önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarıldı. Artık emeklilere ek ödeme dahil bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Nisan'da hayata geçirilen bu düzenleme 650 bin emeklinin yüzünü güldürürken, tutarda önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere emekli vatandaşların maaşları her altı aylık dönemde yeniden belirleniyor. Maaşların belirlenmesinde uygulanan veri ise enflasyon oranları. Memur emeklileri ile SSK emeklileri için oldukça önemli olan enflasyon oranları maaşlara yapılacak zammın tutarını belirliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilecek zam oranları memurlar ve işçiler için değişiyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak. Özel sektörde çalışan ve 4/A statüsünde yer alan emekliler için ise enflasyon oranları daha önemli. Zira bu çalışanlar için net maaş zam oranı bulunmuyor. Enflasyon oranları yüzde kaç olursa o oranda doğrudan zam uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedf gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Ocak zammı için yol yarılandı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı veriler belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksinde yüzde 0,97 oranında artış olduğu açıklandı. Bununla birlikte de 6 aylık dönemin ilk 3 ayının verileri tamamlanmış oldu ve ocak zammı için yol yarılanmış oldu. Temmuz –Eylül enflasyonu yüzde 2.44 oranında gerçekleşmiş oldu.
Bu belirlenen 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yapılacak olan zam oranı yüzde 2,44 olacakmış gibi duruyor. Kesin oranın belirlenmesi için geriye sadece 3 tane veri kaldı. Memurla zam oranını merak ediyor. Yine emeklilerde ocak ayında kendilerine yapılacak olan zam oranını merak ediyorlar. 4 Ocak tarihinde yaklaşık 15 Milyon kişi için hem emekli hem de memur olan vatandaşlarımız için zam oranları belli olacak.
ZAM ORANI TAHMİNLERİ
Zam oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
Bu durumda Ocak'ta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 5,4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4,4 olabilecek.
DUL-YETİME DE ARTIŞ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2 bin 324 lira brüt 2.943 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.
Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.