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    • 12.10.2020 13:45
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Antalya Limanı'ndan yeni görev için ayrılan sismik araştırma gemisi için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Seferin kutlu, yolun açık olsun." paylaşımında bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Antalya Limanı'ndan yeni görev için ayrılan sismik araştırma gemisi için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.


    10 GÜN SÜREYLE ARAŞTIRMA YAPACAK
    Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek.

    Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

    09.00'DA HAREKET ETTİ
    Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor.

    09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

    VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ
    Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun