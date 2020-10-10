Sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç sahibi olmak isteyenler markaların sunduğu araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok marka Ekim ayında otomobil kampanyası düzenliyor. İkinci el araç piyasasının cep yakar hale gelmesiyle sıfır arabalar tercih edilmeye başlandı. Markalar da uygun fiyatlı kampanyalar yaparak araç alım satımına teşvik etmeye çalışıyor. Peki, Ekim ayı otomobil kampanyaları nasıl? İşte, Honda, Opel, Renault, Seat, Dacia ve diğer markaların sıfır araba fiyatları!
GÜNCEL SIFIR ARABA FİYATLARI!
Citroen C Elysee 179.000 lira
Fiat Egea 110.900 lira
Volkswagen Polo 165.900 lira
Audi A3 Sportback 373.141 lira
Honda Civic Sedan 220.100 lira
Dacia Sandero 144.900 lira
Mercedes A Serisi 347.400 lira
Opel Corsa 159.400 lira
Peugeot 301 184.000 lira
Renault Symbol 134.900 lira
Seat Ibiza 185.000 lira
Toyota Corolla 166.800 lira