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    • Ekonomi
    • 10.10.2020 10:51
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    • 10.10.2020 10:51
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    değişti! Marka marka Ekim ayı ! , , , ,

    Pandemi nedeniyle ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin ardından sıfır araç piyasasında hareketli günler yaşanmaya başlandı. Firmalar da araç almak isteyenler için peş peşe kampanya yapıyor. Birçok marka kampanyalı dönemde uygun fiyatlı araç satışı yapıyor. , , , , ve daha birçok markadan kampanya haberi geliyor. Peki, Ekim ayı fiyat listesi nasıl? İşte, markaların ve !

    takvim.com.tr
    Sıfır araba fiyatları değişti! Marka marka Ekim ayı otomobil kampanyaları!

    Sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç sahibi olmak isteyenler markaların sunduğu araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok marka Ekim ayında otomobil kampanyası düzenliyor. İkinci el araç piyasasının cep yakar hale gelmesiyle sıfır arabalar tercih edilmeye başlandı. Markalar da uygun fiyatlı kampanyalar yaparak araç alım satımına teşvik etmeye çalışıyor. Peki, Ekim ayı otomobil kampanyaları nasıl? İşte, Honda, Opel, Renault, Seat, Dacia ve diğer markaların sıfır araba fiyatları!

    GÜNCEL SIFIR ARABA FİYATLARI!

    Citroen C Elysee 179.000 lira

    Fiat Egea 110.900 lira

    Volkswagen Polo 165.900 lira

    Audi A3 Sportback 373.141 lira

    Honda Civic Sedan 220.100 lira

    Dacia Sandero 144.900 lira

    Mercedes A Serisi 347.400 lira

    Opel Corsa 159.400 lira

    Peugeot 301 184.000 lira

    Renault Symbol 134.900 lira

    Seat Ibiza 185.000 lira

    Toyota Corolla 166.800 lira
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    Haberler Ekonomi Sıfır araba fiyatları değişti! Marka marka Ekim ayı otomobil kampanyaları! Honda, Opel, Renault, Seat, Dacia…