Sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç sahibi olmak isteyenler markaların sunduğu araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok marka Ekim ayında otomobil kampanyası düzenliyor. İkinci el araç piyasasının cep yakar hale gelmesiyle sıfır arabalar tercih edilmeye başlandı. Markalar da uygun fiyatlı kampanyalar yaparak araç alım satımına teşvik etmeye çalışıyor. Peki, Ekim ayı otomobil kampanyaları nasıl? İşte, Honda, Opel, Renault, Seat, Dacia ve diğer markaların sıfır araba fiyatları!

GÜNCEL SIFIR ARABA FİYATLARI!

Citroen C Elysee 179.000 lira

Fiat Egea 110.900 lira

Volkswagen Polo 165.900 lira