Servet ediyor sananlar bin pişman! Tek kuruş etmez diyerek uyardı! Eğer o kısım yoksa...

Hatalı basım paralara dair internette özellikle ilan sitelerinde pek çok ilan yer alıyor. Bu tür paralara denk gelen vatandaşlar internet üzerinden bu banknotları satışa sunuyor. Kimisi banknota 20 bin TL isterken kimisi de 200 bin TL fiyat biçiyor. Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.
EKSİK OLAN BİR 'SIFIR' KIYMET KATMIYOR
Gaziantep'te Milattan Önce ve sonraki 400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir '0''ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti.
BEN ZENGİN OLDUM HAYALİNE KAPILMASINLAR
Koleksiyonunu kendisine ait müzede sergileyen Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların 'ben zengin oldum' hayaline kapılmaması gerektiğini söyleyen Kaplan, o paraların bir kuruş fazla etmeyeceğini belirterek uyarılarda bulundu.
"BİR '0' EKSİK DİYE TEK KURUŞ FAZLA ETMEZ"
Koleksiyonunda birçok millete ait paralar bulunan koleksiyoner Esat Kaplan son günlerde artan hatalı para haberleriyle ilgili vatandaşlara seslenerek bu tür paraların tek kuruş fazla etmediğini söyledi.
"HATTA O PARA GEÇMEYEBİLİR"
Kaplan, "Son zamanlarda yok 50 TL'ye 75 bin TL ya da 100 TL'ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Yani paradan bir "0" eksik diye hiçbir iş adamı veya koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Paradan bir "0" eksik olması o paraları kıymetli kılmaz. Hatta o para geçmeyebilir. Onun için vatandaşların bu tür paraları bulduğunda zengin oldum hayaline kapılmasın" dedi.
"PARANIN ÜSTÜNDEKİ RESMİN YARISI YOKSA DEĞERLİDİR"
Koleksiyoner Kaplan, "Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa o zaman koleksiyonerler için değerlidir. O zaman bile bu uçuk rakamlar verilmez. Örneğin bu dediğim şekil 10 TL getirirlerse, en fazla 50 TL'ye alırım. Bunun için elinde bu paradan olan vatandaşlarımız hayallere kapılmasınlar. Eğer kapılırlarsa hayal kırıklığı yaşarlar. Bu paraların hiçbir kıymeti yoktur" diye konuştu.
'POLİSE ŞİKAYET EDERİM'
Merkez Bankası'nın son teknolojik sistemle baskı yaptığını hatırlatan Kaplan, şunları söyledi:
"Paralardaki eksik olan '0' aslında zamanla silinmiştir. Hatalı basım olayı olamaz. Merkez Bankası'nda basılan para yüzlerce sensör ile kontrol ediliyor. Bunları ortaya atanlar aslında Merkez Bankası'nı karalıyor. Bunlar spekülasyondan öte bir durum değil.
Bana getirseler o paraları sahte diye almam bile. Gider polise şikayet ederim. Bu paralarla koleksiyoncuların da başı belada. Eline bu paralardan geçiren arayarak yüksek fiyatlarla satmak istiyor. İşin doğrusu bu paraların hiçbir değeri yok."