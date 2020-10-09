Servet ediyor sananlar bin pişman! Tek kuruş etmez diyerek uyardı! Eğer o kısım yoksa...

Hatalı basım paralara dair internette özellikle ilan sitelerinde pek çok ilan yer alıyor. Bu tür paralara denk gelen vatandaşlar internet üzerinden bu banknotları satışa sunuyor. Kimisi banknota 20 bin TL isterken kimisi de 200 bin TL fiyat biçiyor. Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.

EKSİK OLAN BİR 'SIFIR' KIYMET KATMIYOR

Gaziantep'te Milattan Önce ve sonraki 400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir '0''ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti.