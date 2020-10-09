İhracatta 6 ay sonra bir ilk! Kritik sınırı aştı

İHRACATI OTOMOTİV VE KİMYA OMUZLADI

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş ile Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

Kentin 9 aylık ihracatının yüzde 68'ine denk gelen 5 milyar 623 milyon 163 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, 3 milyar 706 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 1 milyar 917 milyon 53 bin dolar oldu.

Çelik sektörü 528 milyon 297 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 526 milyon 938 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 425 milyon 833 bin dolarla elektrik-elektronik, 339 milyon 621 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.