Emekliye 2.550 TL! Promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor?

3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakti imkanı var.

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

KİM, NE ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.