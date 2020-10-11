100 TL'yi çocuğunun tedavisi için satışa çıkardı! Servete kondu! ATM'den çektiği 100 TL hayatını değiştirdi

Ülkemizde hatalı basım para furyası devam ediyor. Son yıllarda sıkça yaşadığımız bu durum onlarca vatandaşın başına geldi. Kimi ATM'den çekerken, kimi marketten para üstü alırken hatalı paralar ile karşılaştı. Son olarak Isparta'da gazete sahibi olan 41 yaşındaki Emre Altuğ, bankadan aldığı paraları incelerken köşesinde rakamların bir kısmı olmayan hatalı basım 100 TL'lik 2 adet banknot olduğunu gördü. Bankadan aldığı 100 TL'lerden ikisinin hatalı basıldığını fark eden Emre Altuğ, bu banknotları 250 bin liraya satışa çıkardı. Altuğ, banknotları satabilmesi durumunda elde edeceği parayı, 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını belirtti.
Hatalı basılan banknotları satışa çıkaran Altuğ, 2 hatalı banknot için 250 bin TL istediğini ve bu parayı 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını söyledi.
17 YIL SAKLADI 250 BİNE SATIYOR
Beyşehir'de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990'lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada "hatalı basım" olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl sakladı.
32 yıl boyunca çalıştığı kurumda emekli olmadan önce bir süre mutemet olarak görev yaptığını anlatan Mehmet Ali Demirci, çalışanlara maaşları kendisinin bankadan çekerek düzenledikleri bordro ve imza karşılığı dağıttığını anlattı. Demirci, "O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık.
Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk'ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu. Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim. Bu parada Atamız, başkomutanımızın sağ gözünden yaş geliyor. Bunu kimse yanlış anlamasın, başka yerlere çekilmesin. Ben burada paramızda bir hatalı basım olduğunu anlatmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'de tektik ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum" dedi.
50 TL'LİK BANKNOTUN DEĞERİ, DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR
Antalya'da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.
Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.
75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ
Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.
"HATALI ŞEKİLDE BASILMIŞ 3-4 BANKNOT VAR"
Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.
Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı
Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.
Altındağ Ulus'ta bulunan eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü. Daha sonra banknotu, para sayma makinesi ve para kalemiyle kontrol eden Demirci, banknotun sahte olmadığını belirledi. İnternette araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 250 bin liradan satışa çıkardı.
'200 LİRA 2 LİRA GİBİ GÖZÜKÜYORDU'
Demirci, parayı ilk gördüğünde iki sıfırın olmadığını fark ettiğini söyleyerek, "Araştırdığımda genelde parada bir sıfırı eksik hatalı basımlar yapıldığını öğrendim. 200 lira 2 lira gibi gözüküyordu. Hemen parayı makinadan ve kalemden geçirdim. Paranın gerçek olduğunu öğrendim. Bu şekilde hatalı basımlar genelde 50 liralık banknotlarda, birkaç tane de 100 lirada olduğunu gördüm. 200 lira için ilk hatalı basım benim elimdeki olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden satışa çıkardım. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.