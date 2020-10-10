50 TL para çekti, başına talih kuşu kondu! Koleksiyoncularda fiyatı dudak uçuklatıyor!

Antalya'nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen'in bir banka ATM'sinden çektiği para arasında, hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı.
Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM'sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi.
Özen yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum.
Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu farkettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk.
Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz.
HATALI PARALAR SERVET DEĞERİNDE
Antalya'da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.
Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.
75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ
Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.
EURO DA VAR
Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit, 5 yıl önce gezmek için Alman asıllı eşi Carmen ile birlikte Almanya'ya gitti. Çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çifte, para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 euro verildi. Çift, eve geldiklerinde paranın bir yüzünün kenarında şerit halinde boya olduğunu fark etti. Bu durumu ilk başta fazla önemsemediğini söyleyen Aydın Koçyiğit, eşi Carmen'in uyarısıyla hatalı basım olduğunu düşündükleri 10 euro harcamayıp, saklamaya karar verdi. Türkiye'ye döndüklerinde de 10 euroyu sandığa koyup saklamaya başladı.
Euronun ellerine nasıl geçtiğini anlatan Aydın Koçyiğit, "Eşim Carmen ile birlikte 5 yıl önce Almanya'ya gitmiştim. Mağazalardan alışverişler yaptık. Ben pek dikkat etmedim. Eve geldiğimizde eşim paranın sol tarafındaki şerit şeklindeki baskı hatasını fark etti ve sorunlu olduğunu söyledi" dedi.
''BU TARZ BASKILARIN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM''
Gösterdiği arkadaşlarının da parayı saklaması gerektiğini söylediğini belirten Koçyiğit, "Hatalı paraların değerinin çok üzerinde bir bedelle satıldığını belirttiler. Türkiye'ye geldiğimizde ben de paraya sandığa kaldırdım. Sonrasında unutulup gitti. Yaklaşık 10 gün önce yemek yerken eşim parayı hatırlattı.
Sandıktan çıkardım. İnternette araştırmalar yaptım. Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm. Banka ve kuyumcular da euronun gerçek olduğunu teyit etti. Bu euroyu değerlendirmek ve bir alıcı bulmak istiyorum" dedi.