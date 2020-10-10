50 TL para çekti, başına talih kuşu kondu! Koleksiyoncularda fiyatı dudak uçuklatıyor!

EURO DA VAR

Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit, 5 yıl önce gezmek için Alman asıllı eşi Carmen ile birlikte Almanya'ya gitti. Çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çifte, para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 euro verildi. Çift, eve geldiklerinde paranın bir yüzünün kenarında şerit halinde boya olduğunu fark etti. Bu durumu ilk başta fazla önemsemediğini söyleyen Aydın Koçyiğit, eşi Carmen'in uyarısıyla hatalı basım olduğunu düşündükleri 10 euro harcamayıp, saklamaya karar verdi. Türkiye'ye döndüklerinde de 10 euroyu sandığa koyup saklamaya başladı.

Euronun ellerine nasıl geçtiğini anlatan Aydın Koçyiğit, "Eşim Carmen ile birlikte 5 yıl önce Almanya'ya gitmiştim. Mağazalardan alışverişler yaptık. Ben pek dikkat etmedim. Eve geldiğimizde eşim paranın sol tarafındaki şerit şeklindeki baskı hatasını fark etti ve sorunlu olduğunu söyledi" dedi.