Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ekim ayı fırsatları için son gün gelip çattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ve 155 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu. Dairelerin hangi illerde olduğunu merak edenler aynı zamanda başvuru şartlarını ve ödeme koşullarını da öğrenmek istiyor. Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas'ta konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle satışa sunulacak. İşte merak edilenler...

TOKİ'DEN ÇEKİLİŞSİZ KURASIZ DAİRE ALMA İMKANI!

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, konutlar için 13 Ekim, iş yerleri için 14 Ekim saat 11.00'de açık artırma yapılacak.