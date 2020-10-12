Okulların açılmasıyla birlikte okullara temizlik güvenlik ve bakım onarım elemanı alımı için başvurular 18 Eylül'de sona ermişti. Binlerce kişinin başvurduğu TYP kadrosu için alımlar bir şehirde yapıldı. İŞKUR'da yayınlanan okullara TYP güvenlik görevlisi alımı ve TYP hizmetli(temizlikçi) alımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelindeki okullara on binlerce personel alımı yaptı. Yayımlanan duyurularda 81 şehirdeki okullarda 9 ay boyunca çalıştırmak üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 70 binden fazla işçi alımı için başvurular tamamlanmıştı. Peki MEB İŞKUR TYP personel sonuçları kura çekimi asil ve yedek listeler açıklandı mı? İşte ilgili son dakika haberleri....
MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce kişinin merak ettiği ve başvuru yapmak istediği İŞKUR okullara güvenlik personeli ve temizlikçi (hizmetli) alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı bekleniyor. MEB'in yüz yüze eğitiminin 21 Eylül 2020 tarihinde başlaması ve başvuru tarihinin 22 Eylül'de bitmesi ile alım yapılacak okullarda çalışacak güvenlik görevlisi ve hizmetlilerin bir an önce işe başlaması gerekiyor. MEB'in alım sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapması bekleniyor. MEB güvenlik görevlisi ve hizmetli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlerin kısa bir süre beklemesi gerekiyor.
KURA İLE SONUÇLAR BELİRLENECEK
TYP ilanlarına başvuru yapan adaylar, kuraya tabi tutulacak. Kuraya tabi tutulan adaylardan ASİL ve YEDEK listeler belirlenecek.
ASİL adaylar, TYP ilanını kazanan ve göreve başlayacak adaylardır. ASİL olarak kazanan adaylardan evrak teslimi yapmayanların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
EVRAK TESLİMİ
TYP sonucunda asil olarak kazanan adaylar evraklarını teslim edecek. Evraklarını teslim etmeyen adayların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYP NEDİR?
İŞKUR'un yeni istihdam yaratmak amacıyla oluşturduğu Toplum Yararına Çalışma (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır.
Son dönemlerde ciddi bir iş imkanı yaratan Yararına Programlar (TYP), özellikle devlet kurumlarına personel istihdam edilmesi anlamında pek çok işsize belirli sürelerde iş kapısı açmıştır.
TYP'DEN EN FAZLA NE KADAR YARARLANILIR?
TYP kapsamında 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 ay süreyle çalışılabilmektedir. Katılımcıların programlara katıldığı tarihten itibaren 12 ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP da en fazla 18 ay süreyle çalışabilmektedir.