Kadınların istihdam oranlarını arttırmak amacı ile başlatılan evde ek iş imkanları ile İŞKUR ev hanımlarına günde 3-4 saat çalışarak aylık 1000 lira ila 1500 lira arasında para kazanma imkanı sunuyor. Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle evden kazanç sağlamak isteyenlerin de sayısı arttı. Evden çıkmadan para kazanmak isteyen kadınlara İŞKUR kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İŞKUR 'evde paketleme projesi' ile nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama işlere başvuruda bulunacak kadınlar para kazanmak için adım atmış olacaklar. Ancak bu işe başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı işlemleri yapması gerekiyor.
İŞKUR Evde Paketleme İşi Başvuru Nasıl Yapılacak?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.
Evde Kına Paketleme, Evde Nikah Şekeri Yapma ve Poşet Katlama Gibi İşler Yapılacak!
Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.
Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.
Başvuru nasıl yapılır?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
Evde paketleme işi başvurusu için tıklayınız.