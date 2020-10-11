TAŞIT KREDİSİ ARTIŞI 3. ÇEYREKTE 6,6 MİLYAR LİRA

Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira artışla 23 milyar liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda taşıt kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 23 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 23,2 milyar liraya yükseldi.

Kamu bankalarının haziran ayında taşıt kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesi, otomotiv sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayıyla birlikte taşıt kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle taşıt kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredilerindeki artış sırasıyla 1,6 milyar ve 1,5 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 32 milyar liraya ulaştı.

Taşıt kredi bakiyesi, ikinci çeyrekte 2,4 milyar lira ve 3. çeyrekte 6,6 milyar liralık artış gösterdi.