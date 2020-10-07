





İki yıldır ertelenen talebin, doğal yıllık talep ile birleşince pandemiye rağmen 2020 satış rakamlarını tahminlerin üzerine çıkarttığını söyleyen Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti: "Bu noktada dikkate almamız gereken bir konu da Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan üretim aksaklıkları nedeniyle talep oluşan pazarlara yeterli arz sunulamamasıydı. Talep ciddi şekilde yüksekken arz dengelenmeyince ikinci elde fiyat artışları yaşandı. Bu fiyat artışları da araçları tüketicilerin gözünde yatırım aracına çevirdi. Bütün Avrupa ve dünyadaki pek çok ülke pandemi etkisi ile sarsılırken, Türkiye'de yukarıda bahsettiğimiz ertelenmiş talep ve otomobillerin yeniden yatırım aracı olmaya başlaması nedeniyle, otomotiv satışları temposunu arttırdı diye düşünüyoruz."











FİYAT ARTIŞI SÜRECEK

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ikinci el otomobil fiyatlarında yükselişin yılın kalan üç ayında da devam etmesini beklediklerini söyledi.

Mutlu, "Yılın kalan 3 ayında sıfır otomobil pazarında tüketici taleplerinin halen karşılanabilecek noktaya gelmemesi, döviz kurunun sıfır araçlardaki maliyet baskısı nedeni ile fiyatlar artmaya devam edecek. Otomobil 2020'nin en çok kazandıran yatırım aracı oldu, tüketiciler araç almaya yada araçlarını farklı marka veya modeller ile değiştirmeye devam ediyor" dedi.