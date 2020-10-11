Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır.

İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.

Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz konusu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir. "