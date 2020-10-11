4/D'li taşeron işçi zam oranları oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK TARİH
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde. Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.
YENİ HAKLAR NE ZAMAN UYGULAMAYA GİRECEK?
Mali ve sosyal haklar için düzenlemeleri bekleyen taşeron işçiler yeni hakların ne zaman maaşlara ve diğer ödemelere yansıyacağını merak ediyorlar.
Bu noktada kritik tarih 31 Ekim 2020. Bu tarihe kadar geçerli olacak olan mevzuat, yeni haklar ile değişecek. Çalışma Bakanlığı işe yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde bu görüşmelere başlamaları ve 31 Ekim tarihinden önce tüm detayların belli olması bekleniyor.