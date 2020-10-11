10 bin TL kredi veren bankalar

10 bin TL kredi almak için, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması yeterlidir. Bankalar bu limitlerde kredileri kimlikle ve anında sizlere vermektedirler. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalardan işlem yapacaksanız, size en yakın banka şubesine gidebilir, banka hesabınız varsa şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca özel bankalardan QNB Finansbank'tan sms ile hemen başvuru yapabilirsiniz.

Kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. 10 bin TL için ayrıca ING Bank kredisini de kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.