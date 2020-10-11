10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL hızlı ve anında kredi veren bankalar hangileridir? İş Bankası, TEB, ICBC Bank ve Odeabank üzerinden de 30 bin TL için başvuru yapabilirsiniz. Aldığınız kredilerde banka ilk taksit ödemelerinizi 3 ay ertelemeli olarak yaptıracaktır. Tüm bankaların ihtiyaç kredilerinde vade sayısı en fazla 36 aydır. İhtiyaç kredisi başvurusu için hangi bankalardan işlem yapmamız gerekiyor? Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.
30 bin TL kredi veren bankalar
İhtiyaç kredilerinde limitler arttıkça bankalar kişilerin kredi notunun da yüksek olmasını, borçlanmasının fazla olmamasını isterler. 30 bin TL kredi başvurusu yapmak için Denizbank SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank SMS kredi başvurusu yaparak 36 ay vadeye kadar hemen ne kadar onay alacağınızı görebilir, onaylanan kredinizi hemen banka şubesinden kimlikle gelir belgesiz kullanabilirsiniz. SMS kredi başvurusu için Kredim TC kimlik yazarak 3280'e gönderebilirsiniz. Bu banka haricinde İş Bankası, TEB, ICBC Bank ve Odeabank üzerinden de 30 bin TL için başvuru yapabilirsiniz. Aldığınız kredilerde banka ilk taksit ödemelerinizi 3 ay ertelemeli olarak yaptıracaktır. Tüm bankaların ihtiyaç kredilerinde vade sayısı en fazla 36 aydır.
10 bin TL kredi veren bankalar
10 bin TL kredi almak için, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması yeterlidir. Bankalar bu limitlerde kredileri kimlikle ve anında sizlere vermektedirler. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalardan işlem yapacaksanız, size en yakın banka şubesine gidebilir, banka hesabınız varsa şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca özel bankalardan QNB Finansbank'tan sms ile hemen başvuru yapabilirsiniz.
Kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. 10 bin TL için ayrıca ING Bank kredisini de kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.
20 bin TL kredi veren bankalar
20 bin TL kredi içinde aynı şekilde bankaların kredi notuna göre onay vereceğini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi kullanabilmeleri için bankalara online da başvuru yapabilirler. Online kredi alacaksanız özellikle Akbank sizlere Akbank Direkt üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapan müşterilerin 36 ay vadeye kadar online olarak şubelere gitmeden bu bankadan kredi alacaklarını söyleyebiliriz. Ayrıca bankalardan faizsiz kredi alabilmeniz içinde bazı bankalar kampanya yapmaktadır. Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım bankalarından helal 20.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Hızlı Kredi Nedir?
Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
Kredi Kayıt Bürosu Nedir?
Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer. Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.