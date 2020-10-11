Kış yardımları! İllere göre gıda yardımı veren kurumlar ve başvuru adresleri!

Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Kaymakamlık para yardımı başvurusu yapmak isteyenler öncelikle muhtarlıktan yardım nasıl alınır öğrendikten sonra Kaymakamlık yardım başvurusunda bulunmalıdır. İşte tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri…
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda ayrdımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.
"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."
VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.
GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR
Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
* Kaymakamlıklar
* Belediyeler
* Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fakir Ailelere Devlet Yardımı
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.