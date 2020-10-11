Koronavirüs salgını sonrası otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler üretimde olan yavaşlama ÖTV vs derken 2. el araba fiyatları adeta şaha kalktı. Fiyat artışları artık bu kadar da olmaz dedirtti. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları. Aynı zamanda Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçti. Geçtiğimiz yıl 480 bin civarında satış gerçekleştiren ve bu satışın büyük çoğunluğunu yıl sonunda yapan otomotiv firmaları 2020 yılı için stoksuz kaldı. Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı.
Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.
İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller...
Fiat Egea 1.4 Fire
Sıfır fiyatı: 110.900 lira
İkinci el fiyatı: 148.000 lira
Citroen C Elysee
Sıfır fiyatı: 163.750 lira
İkinci el fiyatı: 178.000 lira
Renault Clio 1.0 SCe
Sıfır fiyatı: 133.900 lira
İkinci el fiyatı: 155.000 lira
Volkswagen Polo 1.0
Sıfır fiyatı: 165.900 lira
İkinci el fiyatı: 200.000 lira
Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik
Sıfır fiyatı: 162.100 lira
İkinci el fiyat: 216.000 lira
Nissan Micra
Sıfır fiyatı: 161.400 lira
İkinci el fiyatı: 209.000 lira
Hyundai i10 1.0 MPI
Sıfır fiyatı: 130.070 lira
İkinci el fiyatı: 145.000 lira
Seat Ibiza
Sıfır fiyatı: 179.500 lira
İkinci el fiyatı: 212.000 lira
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?
Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.