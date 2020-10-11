Koronavirüs salgını sonrası otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler üretimde olan yavaşlama ÖTV vs derken 2. el araba fiyatları adeta şaha kalktı. Fiyat artışları artık bu kadar da olmaz dedirtti. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları. Aynı zamanda Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçti. Geçtiğimiz yıl 480 bin civarında satış gerçekleştiren ve bu satışın büyük çoğunluğunu yıl sonunda yapan otomotiv firmaları 2020 yılı için stoksuz kaldı. Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı.

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.