

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Özel Başvuru Şartları:

Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye eri alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Yaş, Eğitim ve sürücü belgesi nitelikleri aranacak.

KPSS Şartı: 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak.

Boy Şartı: Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.

Bunun dışında adaylardan Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar aranacak.