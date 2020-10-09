Son dakika: Araç alacaklar dikkat! 2. el araç satışında en çok o markalar tercih edildi!

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.