Kadınlara Günlük 80 Lira Ödeme Yapılıyor

İŞKUR tarafından hazırlanan mesleki eğitim kursları sayesinde İste Anne projesi ile birlikte günlük olarak 80 lira ödeme yapıldığı açıklandı. Bu projeden 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan kadınların faydalanabileceği belirtildi. Meslek edindirme kurslarından birisine kayıt olmalarının ardından gerekli tüm destekleri alabilecekleri belirlendi.

3 Aylık Kursun Sonucunda 7200 Lira Ödeme Yapılacak

Anneler için ödenecek aylık tutar 2400 lira olacakken üç aylık kursun ardından verilecek miktar sigorta primleri de dahil olmak üzere 7200 liraya kadar çıkıyor. Bazı sektörler için verilen kurslarda süre 6 ayken bazı programlar için 3 ay olarak uygulanıyor.