





1O AYDA TURİST SAYISI 11.5 MİLYON

Türkiye, yılın başında 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri bekliyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve sınırları kapatan virüs nedeniyle turizmde beklenen gerçekleşmedi. Ocakağustos döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 73.94 düşüşle 9 milyon 271 bin oldu. Geçen yıl 8 aylık dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı 35 milyon 581 bindi. Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'nin açılışında Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, eylülde turist sayısının 11.5 milyona çıkabileceğini belirterek, "Yılı 15 milyon turist, 11 milyar dolar gelirle kapatırız. Emsal ülkelerin bir miktar üzerinde… Ama şunu söyleyebilirim, 2021-2020'den daha iyi olacak" demişti.

