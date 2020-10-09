







12 MİLYAR $'LIK KÜMELENME

Ana konularının Türkiye olduğunu ve cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara odaklandıklarını belirten Sönmez, bu nedenle en önem verdikleri konulardan birinin petro-kimya olduğunu söyledi. "Bugün mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şah Deniz projesi ile ciddi anlamda gelir getirir durumda. Cari açıkta petrokimya tarafında Türkiye yaklaşık 17-18 milyar dolar bazen 20 milyar dolarlara gelen ithalatı söz konusu. Bu ithalatın katma değerini Türkiye'de oluşturmamız lazım. 10 tane petrokimya ürününün 9'u ithal ediliyor. Bunu Türkiye'de üretiyor olmamız lazım. Bunun için de büyük sermaye yatırımına ihtiyaç var. Adana bölgesinde yani İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 10-12 milyar dolarlık bir kümelenme planlıyoruz. Fizibilite çalışmaları ve dizaynlar devam ediyor. Lego parçası gibi bölümlere ayırarak 2021 yılında inşallah ilk kazmayı da vuracağız" dedi.

