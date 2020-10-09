Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok yerde ani sağanak yağışının yağması bazı yerlerde zararlara neden oldu. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok yerde dolu yağışı bekleniyordu perşembe ve cuma günü fakat perşembe günü beklenen dolu yağışı gerçekleşmedi. Dolu yağışı uyarısı sonrası araç sahiplerini araçlarını kapalı otoparklara götürdü ve İstanbul'da birçok kapalı otoparkın kapasitesi doldu. Peki dolu yağışında aracı hasar gören araç sahipleri ne yapmalıdır?