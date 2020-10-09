İstanbul'a yatırım için sıraya girdiler! Yabancı sermayeden "V" hareketi

İstanbul'da yabancı ortaklı kurulan firma sayıları ve sermaye tutarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonra "V şeklinde çıkış" gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu'na göre bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurdu.

Virüsün zirve yaptığı 15 Mart-1 Haziran'da yatırımcı sayısı 573'e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çıkışın hem normalleşme sürecinin başarısını hem de küresel alıcıların Uzakdoğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti.

Avdagiç, "Pandemi ortamında bütün alıcılar, Uzakdoğu'ya alternatif bulmaya çalışıyorlar. Yatırımlarda ve lojistik tercihlerde önemli değişiklikler olmaya başladı. Bu değişikliğin en belirgin özelliği, 'Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma' stratejisinin değişmesidir. Türkiye, bu noktada oluşan boşluğu doldurmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası verileri de bu tespiti doğruluyor." diye konuştu.