Öğrenci şehirlerine korona darbesi: Ev kiraları yüzde 40’a varan oranda geriledi







BİRER BİRER KAPANIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan esnafın pandemiden bu yana büyük kayıp yaşadığını söyledi. Alişan, "Yatırımcı öğrenci nüfusunu ve potansiyeli görerek yatırım yaptı. Apartlar açıldı, öğrenci için kafe ve restoranlara yatırım yapıldı. Şimdi bu yatırımcı kara kara ne yapacağını düşünüyor. Çünkü geliri erdi, gideri aynen duruyor. Kafelerin yüzde 70 geliri öğrenciden gelirdi, onlar birer birer kapanmaya başladı. Korkumuz bu sayının giderek artması. Bugüne kadar il genelinde pandeminin etkisiyle 295 kafe ve 180 restoran kapandı" dedi. Sakarya'da Remax Hür ofis sahibi Turan Çakar öğrencilerin gelmemesinin şehrin tüm ticaretini etkilediğini söyledi. Çakar, "Kafe ve restoranlar boş, toplu taşımalar eskisi gibi değil, mobilyacıdan gıdaya ticaretin her alanı olumsuz etkilendi. Kafe kiralarını esnafın ödemesine imkan yok. Mecburen kapanıyorlar. Ev kiralarına da örnek vermek gerekirse 1100 -1200 olan kira 700-800'e düştü. Bu kira ile geçinen aileler zorda. Kiradaki düşüş satış fiyatına da yansıdı" diye konuştu.



MÜŞTERİLERİN 3'TE 2'Sİ ÖĞRENCİYDİ

Erzurum Terminal Caddesi'nde ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden kafeler bulunuyor. Bu kafelerden birinin müdürü Ozan Bingöl, uzaktan eğitimle müşterilerin 3'te 2'sini kaybettiklerini söyledi. Bulundukları caddede 2 işletmenin yakın zamanda kapandığını belirten Bingöl, "Bu süreci en az hasarla atlatmak için devletimizden destek bekliyoruz" dedi. Erzurum'da üniversite öğrencisinin hem emlak piyasası hem de esnaf için en önemli gelir kapısı olduğuna dikkat çeken emlak ofisi sahibi Fatih Soral, "Üniversite çevresinde evler boş bekliyor. 1200 lira olan kira 800 liraya kadar düştü. Emlak ofislerinin işleri ciddi anlamda düştü. Bu kış esnaf için sert geçecek" ifadelerini kullandı.