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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 Gazete
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    ye ek zam: Her ay yüzde 8-10 ek ödeme | Güncel emekli maaşları ne kadart olacak?

    Tüm lere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. () ‘Ek ödeme maaşın yüzde 4’ü yerine, 8-10’u olsun’ diyor . Talep hayata geçerse, gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki, emeklilere verilen ek ödeme ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.



    EN ÇOK 637 LİRA
    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye ek zam: Her ay yüzde 8-10 ek ödeme | Güncel emekli maaşları ne kadart olacak?