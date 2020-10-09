



Emekliler; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.