SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir bakalım: Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.