Renault 2020 model sıfır araç modellerine Ekim ayı fiyat listesinde zam yaptı. İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman modellerinin Ekim ayı güncel fiyat listesi.. Renault Clio Ağustos ayındaki fiyatlarına baktığımızda en boş paket için istenen bedelin 118.500 TL olduğu görülüyordu. Fransa merkezli üreticinin aynı paket için günümüzde istediği para ise 134.900 TL'ye kadar çıkmış durumda. Diğer donanım seviyelerinde de durum farklı değil. Üstelik her şeyi ile dopdolu bir Clio sahibi olmak isterseniz ödemeniz gereken tutar 220.900 TL'ye kadar geldi.
RENAULT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
İşte Renault'un 2020 model sıfır araba modellerinin en yeni fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 134.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 172.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 192.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 166.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 180.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 195.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 197.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 184.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 194.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 209.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 220.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 128.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 134.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 181.900 TL
2020 model Renault Megane HB yeni fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 230.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 183.900 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 220.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 216.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 289.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 231.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 292.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 292.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 331.900 TL
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 349.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 386.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 448.900 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir bakalım: Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.