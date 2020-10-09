Ücretsiz tablet başvurusu arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Tablet başvurusu yapmak isteyenler hangi kurumlara başvuru yapabileceğini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir tablet başvurusu nasıl yapılır sorusu gündem oldu. Birçok il ve ilçe belediyesinin tablet kampanyası başladı. Kampanya kapsamında öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki, tablet başvurusu nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

HANGİ BELEDİYELER TABLET BAŞVURUSU ALIYOR?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine verdiği burs desteğinin yanında; ilk ve orta okul ile lise öğrencilerinin yardımına koştu. İhtiyaç sahibi ve uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için,

100 bin ilk ve orta öğrenim öğrencisine 300 TL destek

40 bin öğrenciye kırtasiye desteği

30 bin üniversite öğrencisine 3 bin 200 TL'lik destek

Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte edilmesi

İstanbul Gönüllüleri ile bilgisayar ve tablet desteği sağlıyor.

İletişim Bilgileri:

E-mail:bilgisayaretkinlik@istanbulgonulleri.org

Telefon: 0 533 031 2464