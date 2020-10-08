Honda ve Peugeot sıfır araç modellerinin Ekim ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Eylül ayında ÖTV düzenlemesi ile birlikte tüm araba modellerinin fiyatlarını yeniden güncelleyen Honde ve Peugeot, yeni zamlı fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte yeni 208, SUV 2008, 301, 308, 508, SUV 3008 ve SUV 5008 güncel fiyatları ve CR-V,Civic, HR-V ve Type R fiyat listesi sayfamızda yer alıyor. Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir bakalım: Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır.
PEUGEOT 2020 MODEL ARAÇLARININ ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2020 model Peugeot 208 yeni fiyat listesi
- 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp: 185.500 TL
2020 model Peugeot SUV 2008 yeni fiyat listesi
Benzin
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT: 304.678 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 320.740 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 332.740 TL
- Yeni 2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8: 335.928 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 347.928 TL
- Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 370.678 TL
Dizel
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6MT: 310.937 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 331.124 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack: 343.124 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 358.312 TL
- Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 375.187 T
2020 model Peugeot 301 yeni fiyat listesi
- 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: 184.900 TL
- 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp: 186.900 TL
2020 model Peugeot 308 yeni fiyat listesi
Benzin
- 308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik: 283.786 TL
- 308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik: 303.240 TL
Dizel
- 308 STYLE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik: 297.562 TL
2020 model Peugeot 508 yeni fiyat listesi
Benzin
- 508 PRIME 1.6 PureTech 180 EAT8: 404.562 TL
- 508 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8: 473.687 TL
- 508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8: 507.437 TL
Dizel
- 508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 404.562 TL
- 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 445.562 TL
- 508 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 473.687 TL
2020 model Peugeot 3008 yeni fiyat listesi
Benzin
- 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition: 395.315 TL
- 3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition: 407.012 TL
- 3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik: 410.565 TL
- 3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 433.249 TL
- 3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 449.749 TL
Dizel
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack: 392.274 TL
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack: 401.387 TL
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition: 407.012 TL
- 3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik: 438.749 TL
- 3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 453.249 TL
2020 model Peugeot 5008 yeni fiyat listesi
Benzin
5008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 486.949 TL
Dizel
5008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik: 471.324 TL
5008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 486.949 TL
HONDA 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE ZAM YAPTI
Honda Ekim ayı 2020 model sıfır zamlı araç modelleri ve fiyat listesi;
2020 model Honda Civic Sedan yeni fiyat listesi
- 1.6L Benzin Otomatik Elegance: 220.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 282.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 301.600 TL
- 1.6L ECO Otomatik Elegance: 228.900 TL
- 1.6L ECO Otomatik Executive: 231.700 TL
2020 model Honda Civic Hatcback yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 290.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+: 315.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ Güvenlik Paketi: 321.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi: 298,300 TL
2020 model Honda CR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 404.100 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 435.700 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive Lifestyle: 416.400 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.200 TL
- 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid: 740.600 TL
2020 model Honda HR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L Benzin Otomatik Executive: 339.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 353.700 TL
2020 model Honda Civic Type R yeni fiyat listesi
- 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT: 643.200 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir bakalım: Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.