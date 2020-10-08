2020 model Honda Civic Hatcback yeni fiyat listesi

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 290.500 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+: 315.000 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ Güvenlik Paketi: 321.000 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi: 298,300 TL

2020 model Honda CR-V yeni fiyat listesi

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 404.100 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 435.700 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive Lifestyle: 416.400 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.200 TL

- 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid: 740.600 TL

2020 model Honda HR-V yeni fiyat listesi

- 1.5L Benzin Otomatik Executive: 339.600 TL

- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 353.700 TL

2020 model Honda Civic Type R yeni fiyat listesi

- 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT: 643.200 TL

SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir bakalım: Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.