Ekim ayı yeni Hyundai Kona, Elentra, i10, Tucson ve H-100 fiyatı kaç TL? Ekim ayı ile birlikte sıfır arabalara yapılan kampanyaların artması otomotiv pazarını hareketlendirdi. 2020 Ekim ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Çok uygun faiz oranları ile başlatılan taşıt kampanyaları detaylarını araştırdık. İşte Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! 31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak.