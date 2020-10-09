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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 11:43
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    • 09.10.2020 11:43
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    Ekim , sıfır araç modellerine yaptı! İşte Ekim ayı yeni , , i10, Tucson ve kaç TL?

    Ekim , sıfır araç modellerine yaptı! ÖTV zammının ardından ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar, bu araçlarında fiyatları inmeyince gözlerini sıfır araçlara çevirmiş ve sıfır araç kampanyalarını takip etmeye başlamıştı. Otomobil firmaları müşterilere peşinatsız ya da sıfır kampanyaları düzenleyerek hareketlendirmeye çalışıyor. Ekim ayı en düşük taşıt kredileri ya da ekim en uygun araba kredisini veren otomobil firmaları hangisi araştıran vatandaşlar, en uygun ekim ayı sıfır araba kampanyalarını takip ediyor. Arabam.com'da yer alan araba kampanyaları haberimizde... Peki Ekim ayı yeni , , i10, Tucson ve kaç TL?

    takvim.com.tr
    Ekim 2020 Hyundai, sıfır araç modellerine zam yaptı! Yeni Hyundai Kona, Elentra, i10...

    Ekim ayı yeni Hyundai Kona, Elentra, i10, Tucson ve H-100 fiyatı kaç TL? Ekim ayı ile birlikte sıfır arabalara yapılan kampanyaların artması otomotiv pazarını hareketlendirdi. 2020 Ekim ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Çok uygun faiz oranları ile başlatılan taşıt kampanyaları detaylarını araştırdık. İşte Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! 31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak.

    HYUNDAİ 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİNDE FİYAT ARTIŞINA GİTTİ

    Hyundai, Ekim ayı 2020 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesi;

    2020 model Hyundai i10 yeni fiyat listesi

    - 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 140.070 TL

    - 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 145.720 TL

    - 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 156.460 TL

    - 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli): 157.520 TL

    - 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 164.850 TL

    - 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 165.950 TL

    2020 model Hyundai Kona yeni fiyat listesi

    - 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 196.300 TL

    - 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli): 292.860 TL

    - 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Style (Dizel): 229.550 TL

    - 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel): 290.140 TL

    - 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Lime SRF (Dizel): 306.420 TL

    - 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel): 306.420 TL

    2020 model Hyundai Tucson yeni fiyat listesi

    - 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 322.460 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 364.740 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 396.050 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 396.050 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 403.000 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 412.920 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x4 (Dizel): 412.920 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 459.780 TL

    - 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 463.770 TL

    2020 model Hyundai H-100 yeni fiyat listesi

    - 2.5 CRDI 6 İleri Düz Standard Kasalı Klimalı (Dizel): 159.800 TL

    2020 Ekim Ayı Hyundai Sıfır Araç Kampanyaları

    31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak. Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.
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    Haberler Ekonomi Ekim 2020 Hyundai, sıfır araç modellerine zam yaptı! İşte Ekim ayı yeni Hyundai Kona, Elentra, i10, Tucson ve H-100 fiyatı kaç TL?