Ekim ayı yeni Hyundai Kona, Elentra, i10, Tucson ve H-100 fiyatı kaç TL? Ekim ayı ile birlikte sıfır arabalara yapılan kampanyaların artması otomotiv pazarını hareketlendirdi. 2020 Ekim ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Çok uygun faiz oranları ile başlatılan taşıt kampanyaları detaylarını araştırdık. İşte Ekim ayı sıfır araba kampanyaları! 31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak.
HYUNDAİ 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİNDE FİYAT ARTIŞINA GİTTİ
Hyundai, Ekim ayı 2020 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesi;
2020 model Hyundai i10 yeni fiyat listesi
- 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 140.070 TL
- 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 145.720 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 156.460 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli): 157.520 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli): 164.850 TL
- 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli): 165.950 TL
2020 model Hyundai Kona yeni fiyat listesi
- 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 196.300 TL
- 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli): 292.860 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Style (Dizel): 229.550 TL
- 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel): 290.140 TL
- 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Lime SRF (Dizel): 306.420 TL
- 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel): 306.420 TL
2020 model Hyundai Tucson yeni fiyat listesi
- 1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli): 322.460 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4x2 (Dizel): 364.740 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x2 (Dizel): 396.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x2 (Dizel): 396.050 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4x2 (Dizel): 403.000 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4x4 (Dizel): 412.920 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4x4 (Dizel): 412.920 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4x4 (Dizel): 459.780 TL
- 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4 (Dizel): 463.770 TL
2020 model Hyundai H-100 yeni fiyat listesi
- 2.5 CRDI 6 İleri Düz Standard Kasalı Klimalı (Dizel): 159.800 TL
2020 Ekim Ayı Hyundai Sıfır Araç Kampanyaları
31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak. Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.