BİM 9 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürün indirimleri ve fiyat listesi belli oldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Ultrasonik Hava Nemlendirici, DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH, Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Fanlı Isıtıcı, Tefal Buharlı Ütü, Chef's Karnıyarık Tenceresi ve Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi yer alıyor.
BİM 9 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge
• Şarj Süresi : 4 saat
• Net Ağırlık : 1,8 kg
• Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)
• Yıkanabilir HEPA filtre
• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi
• Motor Gücü : 160 W
• Toz torbasız kullanım
• 2 kademeli güçlü motor
• Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh
Müslin Bebek Bornoz
• 6-12 ay / 2-3 yaş
• %100 pamuk
Lohusa Pijama Takım
• M - L - XL beden
• %96 pamuk, %4 elastan
DEXIM
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH
• Şarj Durumu Göstergesi:Var
• Type-C USB Giriş
Kapüşonlu Fermuarlı Kadın Sweatshirt
• S-M-L-XL beden
Düşyeri Kitap
Koparmalı Boyama Kitabı
• Farklı çeşitlerde
Piccolo Mondi
Müzikli Oyuncak Televizyon
• Pil gerektirmez
• Kurmalıdır
Bebek Tartısı
• Maksimum 20 kg kapasite
• 10 gr ölçüm hassasiyeti
Fakir
Fanlı Isıtıcı
• 2000 W 230 V~, 50 Hz
• Güç gösterge ışığı
Ahşap Masa Sandalye Seti Çocuk
• Doğal masif çam
• Mdf masa ve sandalye üst tablası