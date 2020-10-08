BİM 9 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürün indirimleri ve fiyat listesi belli oldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Ultrasonik Hava Nemlendirici, DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH, Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Fanlı Isıtıcı, Tefal Buharlı Ütü, Chef's Karnıyarık Tenceresi ve Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi yer alıyor.

BİM 9 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge

• Şarj Süresi : 4 saat

• Net Ağırlık : 1,8 kg

• Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)

• Yıkanabilir HEPA filtre

• Duvara monte edilebilen şarj ünitesi

• Motor Gücü : 160 W

• Toz torbasız kullanım

• 2 kademeli güçlü motor

• Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh