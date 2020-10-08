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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 23:52
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    • 08.10.2020 23:52
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    indirimleri duyuruldu! 'de cuma gününden itibaren...

    yla satışa sunulan ürün indirimleri firma tarafından liste halinde duyuruldu. 'de bu hafta Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge, Anne Bebek Bakım Çantası, Kapüşonlu Bebek Mont, Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati, DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Casilda Home Petek Kurutmalık, Piccolo Mondi Müzikli Oyuncak Televizyon, Fakir Fanlı Isıtıcı ve Ultrasonik Hava Nemlendirici ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    BİM 9 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu!

    BİM 9 Ekim Cuma aktüel kataloğu ürün indirimleri ve fiyat listesi belli oldu. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Ultrasonik Hava Nemlendirici, DEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH, Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Fanlı Isıtıcı, Tefal Buharlı Ütü, Chef's Karnıyarık Tenceresi ve Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi yer alıyor.

    BİM 9 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Heifer Şarjlı - Kablosuz Dikey Süpürge

    • Şarj Süresi : 4 saat
    • Net Ağırlık : 1,8 kg
    • Kullanım Süresi : 35 dk(düşük hız) 20 dk(yüksek hız)
    • Yıkanabilir HEPA filtre
    • Duvara monte edilebilen şarj ünitesi
    • Motor Gücü : 160 W
    • Toz torbasız kullanım
    • 2 kademeli güçlü motor
    • Batarya : 22,2 V DC / 2200 mAh

    Müslin Bebek Bornoz
    • 6-12 ay / 2-3 yaş
    • %100 pamuk

    Lohusa Pijama Takım
    • M - L - XL beden
    • %96 pamuk, %4 elastan

    DEXIM
    Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH
    • Şarj Durumu Göstergesi:Var
    • Type-C USB Giriş

    Kapüşonlu Fermuarlı Kadın Sweatshirt
    • S-M-L-XL beden

    Düşyeri Kitap
    Koparmalı Boyama Kitabı
    • Farklı çeşitlerde

    Piccolo Mondi
    Müzikli Oyuncak Televizyon
    • Pil gerektirmez
    • Kurmalıdır

    Bebek Tartısı
    • Maksimum 20 kg kapasite
    • 10 gr ölçüm hassasiyeti

    Fakir
    Fanlı Isıtıcı
    • 2000 W 230 V~, 50 Hz
    • Güç gösterge ışığı

    Ahşap Masa Sandalye Seti Çocuk
    • Doğal masif çam
    • Mdf masa ve sandalye üst tablası
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    Haberler Ekonomi BİM 9 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu! BİM'de cuma gününden itibaren...